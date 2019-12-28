В Египте 22 человека погибли в результате ДТП

Микроавтобус с рабочими столкнулся с грузовиком на севере Египта. Ранения получили восемь человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Восемь человек получили ранения в ДТП в Египте Фото: ЕРА

В Египте 28 декабря 22 человека погибли в результате ДТП. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на органы здравоохранения.

Восемь человек получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали, а тела отправили на опознание в морг. Микроавтобус с рабочими из швейной фабрики в городе Порт-Саид столкнулся с грузовиком.

Отмечается, что 28 декабря в 120 км от Каира произошла другая авария – столкнулись два автобуса. В результате по меньшей мере шесть человек погибли и еще 24 получили ранения.

По официальным данным в 2018 году в Египте произошло более 8000 аварий, которые унесли жизни более 3000 человек.