В Грузии пять школьников погибли из-за падения автомобиля с обрыва

Все пассажиры машины погибли на месте. Их тела отправили на идентификацию в прозектуру

В Грузии в аварии погибли пять 17-летних школьников Фото: pixabay.com

В Грузии в селе Чаквистави, которое находится в 25 км от города Батуми, 25 декабря пять школьников погибли из-за падения автомобиля с обрыва. Об этом сообщает "Грузия Online".

Погибшим было около 17 лет и четверо из них были учениками 11-го класса.

По словам очевидцев, автомобиль сорвался с 10-метрового обрыва. На место прибыли две бригады скорой помощи, однако в аварии никто не выжил.

Сотрудники спасательной службы извлекли тела погибших и передали их в прозектуру на идентификацию.

Правоохранители квалифицировали инцидент по ст. 276 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек).

В связи с происшествием, мэрия города Батуми отложила праздничное открытие новогодней елки и концерт, которые были запланированы на сегодня.