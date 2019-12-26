Рождественский карп стал причиной ДТП в Чехии

23 декабря в Либерецком крае Чехии 62-лентяя женщина попала в аварию из-за живого карпа, которого она везла домой к рождественскому столу, проинформировала пресс-служба местной полиции.
Карп выпрыгнул из полиэтиленового пакета на колени женщине, когда она была за рулем Skoda Felicia. В результате водитель потеряла контроль над управлением автомобилем и сбила дорожный знак, а затем врезалась в бетонный столб.
Женщину пришлось транспортировать в больницу на вертолете, у нее диагностировали перелом в области голеностопного сустава и ушиб грудной клетки.
В полиции призывали водителей осторожно относиться к перевозке живых карпов, особенно в период праздников.
Издание Prague Morning отмечает, что карп стал популярным рождественским блюдом в Чехии в XIII веке, поскольку рыба не считалась мясом, которое в канун Рождества из-за поста употреблять было запрещено.
Традиционно карпа подают после восхода солнца вместе с картофельным салатом, грибным или рыбным супом. Некоторые семьи даже держат рыбу живой в наполненной водой ванной в течение нескольких дней для того, чтобы сохранить ее свежесть.