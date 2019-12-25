Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности, считает предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Епифаний: Пусть свет этого великого праздника преодолевает все препятствия и недоразумения между людьми Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил в Facebook христиан, которые празднуют Рождество 25 декабря.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других поместных православных церквей и христиан латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа" – написал он.

Митрополит подчеркнул, что Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности.

"Пусть свет этого великого праздника преодолевает все препятствия и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", – добавил Епифаний.

Сегодня христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю, по юлианскому этот праздник приходится на 7 января.