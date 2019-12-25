Зеленский в канун Рождества: Мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев "забыть о распрях" в канун Рождества.

Мир начинается с каждого из граждан, заявил в Facebook вечером 24 декабря, в канун Рождества, президент Украины Владимир Зеленский.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно скорее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", – написал президент.

Он пожелал, чтобы "свет первой рождественской звезды принес счастье и благополучие в каждую семью".

Христиане празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, по юлианскому этот праздник приходится на 7 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.