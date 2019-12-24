Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА, Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей вторника, 24 декабря.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главные события вторника
Главные события вторника
Фото: president.gov.ua, kmu.gov.ua

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. "Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал Зеленский.

Бондаренко заявил, что не понимает, почему Зеленский его уволил

Глава Львовской ОГА утверждает, что ему удалось реализовать "немало задуманного и дать старт многим новым процессам". Он добавил, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.

Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%

Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он отметил, что с сегодняшнего дня теплопоставщики могут пересчитать платежки.

Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. В законе прописана норма, согласно которой полномочия руководителя Госбюро расследований прекращаются досрочно. Директор ГБР Роман Труба заявил, что эта норма является политической. 

Суд оставил под стражей подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигурантку дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача Юлию Кузьменко. Ее адвокат Владислав Добош после оглашения приговора расплакался. Свою эмоциональную реакцию он пояснил тем, что Кузьменко является его близким человеком.

Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

Глава Украинского государства Владимир Зеленский назначил бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Теги: Украина, Кабинет Министров, убийство, Борис Тарасюк, Павел Шеремет, отопление, тарифы, расследование, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, Роман Труба, Алексей Гончарук, Маркиян Мальский, Игорь Бондаренко, Юлия Кузьменко, Владислав Добош
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
  "Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
  "Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери
Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS