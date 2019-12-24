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Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

Борис Тарасюк, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы, дважды возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство.

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Тарасюк был депутатом ВР VIII созыва от "Батьківщини"
Тарасюк был депутатом ВР VIII созыва от "Батьківщини"
Фото: radiosvoboda.org

24 декабря глава Украинского государства Владимир Зеленский назначил бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. Указ президента №943/2019 опубликован на его сайте.

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", – говорится в указе.

Ранее постпредом Украины при Совете Европы был нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. 4 сентября Зеленский освободил Кулебу от работы в Совете Европы.

Тарасюк – украинский дипломат и политик. Дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины (в 1998–2000-м и 2005–2007 годах). Кроме того, он был депутатом Верховной Рады VIII созыва от "Батьківщини".

Теги: Украина, Борис Тарасюк, Совет Европы, Дмитрий Кулеба, указ, политика, Владимир Зеленский
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