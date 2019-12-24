Глава Закарпатской ОГА не знает, почему его уволили

По словам главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко, он уверен, что справился с поставленными ему задачами.

Бондаренко: Предпосылок к увольнению не было Фото: carpathia.gov.ua

24 декабря глава Закарпатской областной государственной администрации Игорь Бондаренко сообщил в комментарии журналу НВ, что не понимает, почему президент Украины Владимир Зеленский его уволил.

"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за пять месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", – рассказал он.

Бондаренко добавил, что узнал о решении президента сегодня. "Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы – люди командные", – добавил он.

Бондаренко отметил, что теперь планирует уделять больше времени семье.

24 декабря Зеленский заявил о решении уволить Бондаренко из-за того, что в Закарпатской области "не увидели никакого результата". Указ на сайте президента еще не опубликован.

Бондаренко был назначен главой Закарпатской ОГА 5 июля.