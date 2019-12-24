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В Закарпатской ОГА узнали об отставке главы из заявления президента – СМИ

В Закарпатской областной государственной администрации заявили, что не получали никаких предупреждений о возможном увольнении главы ОГА Игоря Бондаренко, сообщает "Укринформ".

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Бондаренко был назначен главой Закарпатской ОГА 5 июля
Бондаренко был назначен главой Закарпатской ОГА 5 июля
Фото: carpathia.gov.ua

В Закарпатской областной государственной администрации об освобождении от должности действующего главы ОГА Игоря Бондаренко узнали из заявления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета развития общин и территорий. Об этом 24 декабря "Укринформу" сообщил источник в Закарпатской ОГА.

"В администрации об освобождении действующего председателя ОГА Игоря Бондаренко от должности узнали из заявления президента Зеленского во время заседания Совета развития общин и территорий. Никаких предупреждений о таком ходе событий мы не получали", – сказал собеседник.

В Закарпатской ОГА пока не предоставляют официальных комментариев относительно заявления Зеленского. Обещают обнародовать свою официальную позицию после публикации соответствующего указа на сайте президента, отмечает "Укринформ".

24 декабря Зеленский заявил о решении уволить Бондаренко из-за того, что в Закарпатской области "не увидели никакого результата".

Бондаренко был назначен главой Закарпатской ОГА 5 июля.

Теги: Украина, отставка, Владимир Зеленский, Закарпатская ОГА, президент, увольнение, Игорь Бондаренко
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