Глава Львовской ОГА заявил, что возвращается к адвокатской практике

Глава Львовской областной государственной администрации Маркиан Мальский, об увольнении которого 24 декабря объявил президент Украины Владимир Зеленский, возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности. Об этом он сообщил в Facebook.
"После активной государственной жизни в должности председателя ЛОГА возвращаюсь к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности. С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, неохота расставаться… Однако душа моя по-настоящему лежит к другому, да и удалось реализовать немало задуманного и дать старт многим новым процессам, которые, верю, уже скоро реализуются", – написал Мальский.
По его словам, за время пребывания в должности пришлось столкнуться со многими испытаниями. В частности, это:
"Большинство этих проблем удалось урегулировать, а те, которые в процессе, уже доводятся до конца", – подчеркнул Мальский.
Среди достижений глава Львовской ОГА называл превышение результатов выполнения бюджетных программ по сравнению с прошлым годом.
"Хотя на середину года состояние выполнения было очень низким – всего 25%. После пересмотра части программ, которые не начинали даже выполняться, удалось перераспределить средства на перспективные направления и добиться их выполнения. Бюджетное выполнение возросло на 20%, и Львовская область заняла четвертое место в Украине по этому показателю. В это же время дефицит оплаты труда работникам бюджетной сферы уменьшен на 44% и выплачено 157 млн грн. Дорожные работы выполнены на 99% от запланированного", – рассказал он.
Среди других наработок Мальский называл работу по реализации его инициативы об электронной очереди на границе. По его словам, IТ-специалисты уже на полпути к реализации и вскоре система заработает. Также будет разрабатываться инициатива "электронной соцзащиты" и электронного транспортного билета.
24 декабря Зеленский заявил об увольнении Мальского из-за отсутствия результатов. Указа об увольнении на сайте президента пока нет.
Мальский был назначен главой Львовской ОГА 5 июля.