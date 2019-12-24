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Глава Львовской ОГА заявил, что возвращается к адвокатской практике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского из-за отсутствия результатов. Последний сказал, что ему удалось реализовать "немало задуманного и дать старт многим новым процессам".

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Мальский: С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, неохота расставаться
Мальский: С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, неохота расставаться
Фото: Мельник Ольга / Facebook

Глава Львовской областной государственной администрации Маркиан Мальский, об увольнении которого 24 декабря объявил президент Украины Владимир Зеленский, возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности. Об этом он сообщил в Facebook.

"После активной государственной жизни в должности председателя ЛОГА возвращаюсь к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности. С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, неохота расставаться… Однако душа моя по-настоящему лежит к другому, да и удалось реализовать немало задуманного и дать старт многим новым процессам, которые, верю, уже скоро реализуются", – написал Мальский.

По его словам, за время пребывания в должности пришлось столкнуться со многими испытаниями. В частности, это:

  • гибель восьми человек в Дрогобыче при разрушении дома и многочисленные потерпевшие, которые остались без крыши над головой;
  • частые отключения электроснабжения на шахтах и необходимость погашения задолженности по выплате заработной платы;
  • конфликт с углем в Сосновке;
  • падение самолета с пятью жертвами;
  • несвоевременный запуск ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске;
  • уничтожение 100 тыс. свиней вследствие заболевания африканской чумой.

"Большинство этих проблем удалось урегулировать, а те, которые в процессе, уже доводятся до конца", – подчеркнул Мальский.

Среди достижений глава Львовской ОГА называл превышение результатов выполнения бюджетных программ по сравнению с прошлым годом.

"Хотя на середину года состояние выполнения было очень низким – всего 25%. После пересмотра части программ, которые не начинали даже выполняться, удалось перераспределить средства на перспективные направления и добиться их выполнения. Бюджетное выполнение возросло на 20%, и Львовская область заняла четвертое место в Украине по этому показателю. В это же время дефицит оплаты труда работникам бюджетной сферы уменьшен на 44% и выплачено 157 млн грн. Дорожные работы выполнены на 99% от запланированного", – рассказал он.

Среди других наработок Мальский называл работу по реализации его инициативы об электронной очереди на границе. По его словам, IТ-специалисты уже на полпути к реализации и вскоре система заработает. Также будет разрабатываться инициатива "электронной соцзащиты" и электронного транспортного билета.

https://www.facebook.com/malskyym/posts/10157966496244809

24 декабря Зеленский заявил об увольнении Мальского из-за отсутствия результатов. Указа об увольнении на сайте президента пока нет. 

Мальский был назначен главой Львовской ОГА 5 июля.

Теги: Украина, Львовская область, Львовская ОГА, Владимир Зеленский, работа, увольнение, Маркиян Мальский
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