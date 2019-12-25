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Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил личный состав Национального инвестиционного совета, назначив его секретарем председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамию.

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Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета
Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил личный состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ №950/2019 от 24 декабря опубликован на сайте президента.

Секретарем инвестсовета стал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а его заместителем – замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Советником секретаря стал Бесик Сихарулидзе.

В состав совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики Алексей Оржель и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Утверждены в персональном составе совета премьер-министр Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики Тимофей Милованов, а также гендиректор компании POSCO International Corp. (Южная Корея) Ким Янг-Сан.

Этим же указом Зеленский вывел из состава совета главу МИД Вадима Пристайко, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-премьера Владимира Гройсмана.

Теги: Владимир Гройсман, Владимир Зеленский, Юлия Ковалив, Владислав Криклий, Тимофей Милованов, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук, Давид Арахамия, Денис Малюська, Алексей Оржель
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