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25 декабря, 2019
 
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"Убейте их добротой". Спейсипоздравил фанатов с Рождеством в образе Фрэнка Андервуда

Голливудский актер Кевин Спейси обратился к поклонникам, сидя у камина в образе политика Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик" и заявил, что в ответ на агрессию можно придержать оружие.

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Спейси: Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам веселого Рождества, не так ли?
Спейси: Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам веселого Рождества, не так ли?
Скриншот: Kevin Spacey / YouTube

Голливудский актер Кевин Спейси в образе политика Фрэнка Андервуда (от роли которого был отстранен в связи с секс-скандалом) из сериала "Карточный домик" поздравил поклонников с Рождеством. Видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

Ролик спейси назвал KTWK (Kill Them with Kindness – в переводе "Убейте их добротой").

Актер предстал в кадре сидящим напротив камина, поправляя огонь.

"Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам веселого Рождества, не так ли? Год выдался весьма неплохим; рад, что смог подлечиться. В связи с этим я внес несколько изменений в свою жизнь и хочу, чтобы вы с ними ознакомились", — заявил актер.

По словам Спейси, он хочет привнести в этот мир больше добра.

"В следующий раз, когда кто-то сделает что-то неприятное вам, вы можете перейти в атаку, а можете и придержать оружие и сделать что-то неожиданное. Вы можете убить их добротой", – сказал актер.

ВИДЕО
Видео: Kevin Spacey / YouTube

В ноябре 2019 года прокуратура Лос-Анджелеса отклонила рассмотрение дела о сексуальных домогательствах голливудского актера Кевина Спейси к массажисту. В июле прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения со Спейси, которому инкриминировали сексуальные домогательства к 18-летнему сыну телеведущей Хизер Унру.

В октябре 2017 года актера впервые обвинили в сексуальных домогательствах. После многочисленных публикаций в прессе актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.

Его отстранили от всех кинопроектов и лишили нескольких премий.

Новые заявления о случаях сексуального насилия со стороны Спейси, которые якобы произошли в Лондоне и Глостере, поступили в полицию с февраля по апрель 2018 года

Теги: Рождество, актер, Кевин Спейси, поздравление, Карточный домик
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