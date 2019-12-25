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Папа римский в рождественском послании вспомнил об Украине

Папа римский Франциск в рождественском послании призвал к миру в Израиле и Палестине, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, пожелал "света" народам Африки и мира Украине.

Папа римский обратился к миру с рождественским посланием
Папа римский обратился к миру с рождественским посланием
Фото: vaticannews.va

В полдень 25 декабря папа римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру"), в котором вспомнил об Украине. Текст послания обнародовало "Радио Ватикан".

Франциск призвал к миру на Святой Земле (вероятно, он имел ввиду конфликт между Израилем и Палестиной), в Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, пожелал "света" народам Африки.

"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал папа римский.

Он вспомнил о беженцах и мигрантах, вынужденных "пересекать пустыни и моря, которые нередко становятся для них кладбищами".

"Мы все призваны дарить надежду миру, возвещая словами и прежде всего свидетельством своей жизни о том, что Иисус, мир наш, родился", – добавил папа римский Франциск.

Сегодня христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю, по юлианскому этот праздник приходится на 7 января. 

Теги: Украина, Рождество, папа римский, мигранты, поздравление
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