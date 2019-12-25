Папа римский в рождественском послании вспомнил об Украине

В полдень 25 декабря папа римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру"), в котором вспомнил об Украине. Текст послания обнародовало "Радио Ватикан".
Франциск призвал к миру на Святой Земле (вероятно, он имел ввиду конфликт между Израилем и Палестиной), в Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, пожелал "света" народам Африки.
"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал папа римский.
Он вспомнил о беженцах и мигрантах, вынужденных "пересекать пустыни и моря, которые нередко становятся для них кладбищами".
"Мы все призваны дарить надежду миру, возвещая словами и прежде всего свидетельством своей жизни о том, что Иисус, мир наш, родился", – добавил папа римский Франциск.
Сегодня христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю, по юлианскому этот праздник приходится на 7 января.