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Папа римский снял режим "папской тайны" с расследования случаев педофилии

Папа римский Франциск отменил режим секретности для расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно увеличил возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.

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Папа Франциск увеличил с 14 до 18 лет возраст, ниже которого Ватикан считает порнографические изображения детской порнографией
Папа Франциск увеличил с 14 до 18 лет возраст, ниже которого Ватикан считает порнографические изображения детской порнографией
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск отменил "папскую тайну" в случаях сексуального насилия и злоупотребления в отношении несовершеннолетних, совершенных представителями духовенства. Об этом 17 декабря сообщает Vatican News.

Также понтифик причислил к категории тяжелых преступлений (delicta graviora) хранение и распространение порнографических изображений с участием несовершеннолетних до достижения 18 лет.

В первом рескрипте, подписанном государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином, сообщается, что 4 декабря этого года папа решил отменить "папскую тайну" относительно заявлений, судебных процессов и решений по преступлениям, упомянутым в первой статье недавно опубликованного апостольского письма в форме Motu Proprio "Vos estis lux mundi", то есть речь идет о:

  • случаях насилия и сексуальных актах, совершаемых под угрозой или при злоупотреблении властью;
  • случаях злоупотребления детьми и уязвимыми лицами;
  • случаях детской порнографии;
  • случаях незаявления и покрывательства виновников в злоупотреблениях со стороны епископов и настоятелей монашеских орденов и конгрегаций.

Новая норма уточняет, что "информация обрабатывается таким образом, чтобы гарантировать ее защиту, целостность и конфиденциальность", установленные Кодексом канонического права, чтобы защитить "хорошую репутацию, престиж и конфиденциальность" привлеченных лиц.

Но эта "служебная тайна", как отмечается в документе, "не должна препятствовать ни исполнению обязательств, установленных повсеместно государственными законами", в том числе обязательств по заявлению, "ни совершению исполнительных запросов гражданской судебной власти".

Кроме того, ни на заявителей, ни на потерпевших, ни на свидетелей "не может накладываться обязательство хранить молчание" о фактах.

Второй рескрипт папы, подписанный кардиналом Паролином и префектом конгрегации вероучения кардиналом Луисом Франциско Ладарией, сообщает об изменениях трех статей Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" (от 2001 года, измененного в 2010 году).

Устанавливается, что одним из наиболее тяжких преступлений, относящихся к исключительным полномочиям Конгрегации вероучения, является приобретение, владение или распространение с намерением развратных действий порнографических изображений несовершеннолетних, не достигших 18 лет, совершенные представителем духовенства любым способом и любыми средствами. До сих пор эта граница составляла 14 лет.

Также допускается, что в делах, касающихся этих тяжелых преступлений, роль "адвоката и прокурора" могут исполнять верные миряне, получившие докторскую степень по каноническому праву, а не только священники, как это было раньше.

20 августа 2018 года папа римский написал письмо, в котором признал факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны служителей церкви. Франциск пообещал не покрывать злоупотребления властью, совершаемые священнослужителями и представителями духовенства. 

Теги: папа римский, Франциск, педофилия
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