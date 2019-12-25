Во Франции во время рождественской мессы 21 человек отравился угарным газом

Источник угарного газа на мессе пока не установлен. Предположительно, он мог выделиться из церковного газового котла.

Во Франции во время рождественской мессы 24 декабря 72 человека пожаловались на головокружение и головные боли, среди них были пожилые люди и дети. Прибывшие сотрудники экстренных служб зафиксировали высокий уровень окиси углерода и госпитализировали 21 человека с отравлением угарным газом. Об этом сообщает France Bleu.

Двое прихожан пострадали более серьезно. Одного из них отправили в больницу, где есть палата с гипербарической барокамерой – в ней пациента будут лечить подачей кислорода под высоким давлением. Второго пострадавшего эвакуировали на вертолете в другую больницу. Никаких прогнозов касательно их жизней врачи не дают.

Всего на мессе присутствовали 150 прихожан. Их всех эвакуировали из церкви. Инцидент произошел в городе Карлепонт в департаменте Уаза.

Источник угарного газа на мессе пока не установлен. Сотрудники экстренных служб полагают, что причиной мог стать церковный газовый котел.

Мэр Карлепонта издал указ о закрытии этой церкви.