14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав Львовской области. Еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении.

14 человек остаются в больнице из-за отравление в Бориславе Фото: pixabay.com

Во Львовской области 15 человек отравились в ресторане. У большинства пациентов обнаружили сальмонеллу энтеридис. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации.

По состоянию на 20 декабря 14 человек остаются в больнице, а один – на амбулаторном лечении.

Пациенты были госпитализированы в центральную городскую больницу Борислава 11–12 декабря. Они жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе и частый жидкий стул.

Пациенты сообщили врачам, что 8–10 декабря посещали ресторан "Рат", где заказали пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда.