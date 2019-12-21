Во Львовской области 15 человек отравились в ресторане. У большинства пациентов обнаружили сальмонеллу энтеридис. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации.
По состоянию на 20 декабря 14 человек остаются в больнице, а один – на амбулаторном лечении.
Пациенты были госпитализированы в центральную городскую больницу Борислава 11–12 декабря. Они жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе и частый жидкий стул.
Пациенты сообщили врачам, что 8–10 декабря посещали ресторан "Рат", где заказали пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда.