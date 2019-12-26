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Как праздновали Рождество в разных странах мира. Фоторепортаж

Сегодня 00.39
25 декабря христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю. В этот день папа римский Франциск провел рождественскую мессу и традиционно в своем послании призвал страны к миру. Королева Великобритании Елизавета II и вся королевская семья, как пишет Еxpress, отправились на мессу в церковь Святой Марии Магдалины на территории поместья Сандрингем в Норфолке, где они ежегодно проводят Рождество. Как сообщает B.Z., в Германии группа "Берлинских тюленей" в костюмах Санта-Клауса пели рождественские колядки и купались в озере Оранкезее при +4°C. В Южной Корее члены парламента нарядились в костюмы Санта-Клауса на церемонии запуска программы волонтеров для нуждающихся детей Undercover Santa, пишет Yonhap.
Теги: Германия, Рождество, Франция, Великобритания, папа римский, Южная Корея, Берлин, Санта-Клаус
 

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