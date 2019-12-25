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25 декабря, 2019
 
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В Киеве состоялся концерт "Рождественская история с Тиной Кароль". Фоторепортаж

Во Дворце спорта в Киеве 23 декабря состоялась телесъемка концерта "Рождественская история с Тиной Кароль". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил организатор мероприятия. В концерте приняли участие исполнители Monatik, Мишель Андраде, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, Dzidzio, Jerry Hail, "Беz Обмежень", Kazka, Khayat, "Время и Стекло", участники шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Анна Ризатдинова, Александр Прохоров, Алена Шоптенко, Макс Леонов, Даниэль Салем, Юлия Сахневич. В ходе концерта Monatik появился на сцене с эльфийскими ушами, а Тина Кароль примерила костюм рождественского пряника. Комедийная труппа "Женский квартал" устроила постановочные гадания вместе с Тиной Кароль, шутя на тему вероятного романа певицы с молдавским исполнителем Даном Баланом. Лидер группы ВВ Олег Скрипка вышел на сцену с колядкой в сопровождении вертепа. Также в программе принял участие победитель шоу "Маленькие гиганты" на "1+1". Телеверсию концерта покажут в праздничные дни (точная дата пока не названа) на телеканале "1+1".

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Телеверсию концерта покажут на "1+1"
Телеверсию концерта покажут на "1+1"
Фото предоставлено организатором мероприятия

Теги: Рождество, Олег Скрипка, Тина Кароль, Маленькие гиганты, The Hardkiss, Время и Стекло, Анна Ризатдинова, Monatik, Алена Шоптенко, Dzidzio, Юлия Санина, Танцы со звездами, Kazka, Мишель Андрадо, Юлия Сахневич, Khayat, Александр Прохоров, Даниэль Салем, Макс Леонов
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