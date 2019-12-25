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В Париже из-за забастовки отменили поезда и закрыли 14 линий метро

Участники транспортной забастовки против пенсионной реформы отказались от рождественского перемирия, в связи с чем множество французов не могут беспрепятственно провести праздники с родственниками.

В Париже закрыты 14 из 16 линий метро
В Париже закрыты 14 из 16 линий метро
Фото: ЕРА

25 декабря в Париже из 16 линий метро оставили рабочими только две автоматизированные. Об этом сообщает AFP.

24 декабря железнодорожный оператор SNCF предоставил только 40% своих высокоскоростных и региональных, а также 20% междугородных и парижских пригородных поездов. По данным агентства, 25 декабря их количество уменьшилось.

Некоторые железнодорожные линии откроются только в четверг, а другие начали свою работу поздним утром 25 декабря. В связи с этим многие французы не смогут беспрепятственно добраться к родственникам на праздники.

Участники транспортной забастовки против пенсионной реформы отказались от рождественского перемирия, а возобновятся переговоры с демонстрантами только 7 января.

Пенсионная реформа лишит железнодорожный персонал досрочного пенсионного пособия, хотя правительство уверяет, что это позволит создать более справедливую систему.

5 декабря на протесты в Париже вышло более 800 тыс. демонстрантов из-за пенсионной реформы. Забастовка продолжалась в течение нескольких дней.

11 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил пенсионную реформу.

Теги: транспорт, Рождество, забастовка, протесты, правительство, пенсионная реформа, протесты во Франции
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