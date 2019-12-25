В Париже из-за забастовки отменили поезда и закрыли 14 линий метро

25 декабря в Париже из 16 линий метро оставили рабочими только две автоматизированные. Об этом сообщает AFP.
24 декабря железнодорожный оператор SNCF предоставил только 40% своих высокоскоростных и региональных, а также 20% междугородных и парижских пригородных поездов. По данным агентства, 25 декабря их количество уменьшилось.
Некоторые железнодорожные линии откроются только в четверг, а другие начали свою работу поздним утром 25 декабря. В связи с этим многие французы не смогут беспрепятственно добраться к родственникам на праздники.
Участники транспортной забастовки против пенсионной реформы отказались от рождественского перемирия, а возобновятся переговоры с демонстрантами только 7 января.
Пенсионная реформа лишит железнодорожный персонал досрочного пенсионного пособия, хотя правительство уверяет, что это позволит создать более справедливую систему.
5 декабря на протесты в Париже вышло более 800 тыс. демонстрантов из-за пенсионной реформы. Забастовка продолжалась в течение нескольких дней.
11 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил пенсионную реформу.