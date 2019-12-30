В результате ДТП в Запорожской области с участием пьяного водителя погибли два человека – полиция

По факту ДТП в Запорожской области полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

В Запорожской области 28 декабря произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое были госпитализированы, сообщила 30 декабря пресс-служба областной полиции.

Авария произошла около 13.30 на перекрестке трассы Харьков – Симферополь и дороги, ведущей в село Приморское Запорожского района.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2109, не предоставив преимущество в движении, выехал на перекресток и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Atego 816L под управлением гражданина 1988 года рождения. В результате аварии двое пассажиров автомобиля ВАЗ, мужчины 1979-го и 1996 годов рождения, умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля ВАЗ с телесными повреждениями были госпитализированы", – сказано в сообщении.

Полицейские задержали водителя легкового автомобиля – мужчину 1984 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.