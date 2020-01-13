В Запорожской области произошло массовое ДТП с двумя авто полиции и машиной "скорой помощи"

Семь автомобилей стали участниками массового ДТП на скользкой дороге в Запорожской области.

В Запорожской области произошло массовое ДТП при участии двух авто полиции и "скорой помощи". Об этом сообщил сайт города Запорожья.

Женщина за рулем автомобиля Ford потеряла управление машиной на скользкой дороге и слетела в кювет. Пострадавшая обратилась в полицию, на место аварии также выехала бригада "скорой помощи".

Пока медики оказывали помощь женщине, а правоохранители составляли протокол, автомобиль ВАЗ врезался в машину "скорой", а та ударила авто полиции. На место был вызван еще один наряд полиции и бригада медиков.

Как пишет издание, во вторую машину "скорой" врезался водитель за рулем Dodge, который также зацепил автомобиль Audi.

Механические повреждения получили семь автомобилей. Участники происшествия сильно не пострадали.