В Черкасской области пьяный водитель насмерть сбил малолетнего ребенка

Мужчина, который 5 января в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, задержан. Открыто уголовное производство.

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области вечером 5 января водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате один ребенок погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Виновник ДТП задержан. На месте работала следственно-оперативная группа.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 с. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).