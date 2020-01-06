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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черкасской области пьяный водитель насмерть сбил малолетнего ребенка

Мужчина, который 5 января в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, задержан. Открыто уголовное производство.

Инцидент произошел вечером 5 января
Инцидент произошел вечером 5 января
Фото: www.npu.gov.ua

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области вечером 5 января водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате один ребенок погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Виновник ДТП задержан. На месте работала следственно-оперативная группа.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 с. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги: ДТП, полиция, алкоголь, Черкасская область, дети, уголовное производство, ребенок
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