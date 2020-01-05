Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черновицкой области два человека получили ранения в результате стрельбы

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Кицманском районе Черновицкой области.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчина носил с собой меч
Мужчина носил с собой меч
Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области в селе Неполоковцы Кицманского района в ночь на 5 января мужчина открыл стрельбу по односельчанам. В результате два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

У одного пострадавшего рваная рана головы, а у второго – травма из-за удара рукояткой оружия по голове. После оказания помощи их отпустили.

Нападавшего задержали и поместили в изолятор. У него изъяли стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переделки под отстрел травматических патронов и меч, который у мужчины был с собой.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, оружие, стрельба, полиция, помощь, хулиганство, уголовное производство, Нацполиция, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS