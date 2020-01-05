В Черновицкой области два человека получили ранения в результате стрельбы

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Кицманском районе Черновицкой области.

В Черновицкой области в селе Неполоковцы Кицманского района в ночь на 5 января мужчина открыл стрельбу по односельчанам. В результате два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

У одного пострадавшего рваная рана головы, а у второго – травма из-за удара рукояткой оружия по голове. После оказания помощи их отпустили.

Нападавшего задержали и поместили в изолятор. У него изъяли стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переделки под отстрел травматических патронов и меч, который у мужчины был с собой.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.