В Киеве произошла стрельба, двое людей получили ранения

Всех участников конфликта со стрельбой, который произошел в Печерском районе Киева, доставили в управления полиции, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В Печерском районе Киева между двумя компаниями молодых людей произошла драка со стрельбой, в результате чего два человека получили ранения. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба столичной полиции.

"К правоохранителям поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской… Предварительно установлено, что между участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов", – рассказали в пресс-службе.

В результате инцидента два человека получили ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь, сообщили в ведомстве.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, где выявили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств, все участники доставлены в Печерское управление полиции", – добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.