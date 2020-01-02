Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве произошла стрельба, двое людей получили ранения

Всех участников конфликта со стрельбой, который произошел в Печерском районе Киева, доставили в управления полиции, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Стрельба произошла 2 января, сообщили в полиции
Стрельба произошла 2 января, сообщили в полиции
Фото: pixabay.com

В Печерском районе Киева между двумя компаниями молодых людей произошла драка со стрельбой, в результате чего два человека получили ранения. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба столичной полиции.

"К правоохранителям поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской… Предварительно установлено, что между участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов", – рассказали в пресс-службе.

В результате инцидента два человека получили ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь, сообщили в ведомстве.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, где выявили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств, все участники доставлены в Печерское управление полиции", – добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, оружие, драка, стрельба, полиция, хулиганство, правоохранители, уголовное производство, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кэти Перри снялась для индийского Vogue
Кэти Перри снялась для индийского Vogue
53-летняя Берри снялась без бюстгальтера
53-летняя Берри снялась без бюстгальтера
Dzidzio показал детское фото в образе зайчика
Dzidzio показал детское фото в образе зайчика
  Клип на трек Take on Me группы a-ha выпустили в разрешении 4K. Видео
  Клип на трек Take on Me группы a-ha выпустили в разрешении 4K. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS