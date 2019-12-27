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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве произошла стрельба, пострадала женщина

Неизвестные выстрелили в голову женщине, которая находилась возле пункта обмена валют, ее госпитализировали, сообщает "Киев оперативный".

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины
Фото: kiev.informator.ua

На проспекте Правды в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате которой женщина получила ранение. Об этом 26 декабря проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

"Киев оперативный" сообщает, что пострадавшей около 60 лет. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала ей в голову. Пострадавшую госпитализировали.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/601177557345971/

Теги: Киев, Украина, автомобили, стрельба, полиция, хулиганство, правоохранители, уголовное производство, ранение
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