В Киеве произошла стрельба, пострадала женщина

Неизвестные выстрелили в голову женщине, которая находилась возле пункта обмена валют, ее госпитализировали, сообщает "Киев оперативный".

На проспекте Правды в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате которой женщина получила ранение. Об этом 26 декабря проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

"Киев оперативный" сообщает, что пострадавшей около 60 лет. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала ей в голову. Пострадавшую госпитализировали.