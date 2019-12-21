В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим

В результате стрельбы в Святошинском районе Киева пострадали два человека. Одного из них пришлось госпитализировать.

В Святошинском районе Киева 21 декабря между тремя мужчинами возник конфликт и один из них открыл огонь по оппонентам. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

В результате инцидента один мужчина получил ранение грудной клетки, обеих ног и глаза. Его доставили в больницу. Второму раненому оказали помощь на месте.

В полиции заявили, что у стрелка обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но само оружие найдено не было. Правоохранители изъяли шесть гильз из-под резиновых пуль и направили их на экспертизу.

Стрелка задержали. Им оказался киевлянин, который ранее не привлекался за нарушение закона. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с использованием огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.