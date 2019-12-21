Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим

В результате стрельбы в Святошинском районе Киева пострадали два человека. Одного из них пришлось госпитализировать.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Одного из пострадавших госпитализировали из-за нескольких ранений
Одного из пострадавших госпитализировали из-за нескольких ранений
Фото: pixabay.com

В Святошинском районе Киева 21 декабря между тремя мужчинами возник конфликт и один из них открыл огонь по оппонентам. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

В результате инцидента один мужчина получил ранение грудной клетки, обеих ног и глаза. Его доставили в больницу. Второму раненому оказали помощь на месте.

В полиции заявили, что у стрелка обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но само оружие найдено не было. Правоохранители изъяли шесть гильз из-под резиновых пуль и направили их на экспертизу.

Стрелка задержали. Им оказался киевлянин, который ранее не привлекался за нарушение закона. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с использованием огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Киев, Украина, оружие, стрельба, хулиганство, правоохранители, уголовное производство, Нацполиция, ранение, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS