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Один из раненных возле здания ФСБ в Москве мог пострадать из-за силовиков – СМИ

Издание "Медуза" сообщило, что стрельба возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке продолжалась после того, как правоохранители застрелили нападавшего.

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Стрельба возле здания ФСБ произошла 19 декабря
Стрельба возле здания ФСБ произошла 19 декабря
Фото: ЕРА

Один из раненных возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке в центре Москвы мог пострадать из-за силовиков. Об этом 20 декабря сообщила "Медуза".

Издание проанализировало видеоролики очевидцев инцидента, который произошел 19 декабря, и пришло к выводу, что стрельба продолжилась поле того, как правоохранители застрелили нападавшего Евгения Манюрова.

По данным источников "Медузы", разные ведомства, которые занимались проведением спецоперации, не скоординировали свои действия, а потому как минимум один из пяти раненых мог пострадать из-за стрельбы силовиков.

Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ. Во время спецоперации стрелок был нейтрализован.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

20 декабря в Следственном комитете РФ сообщили, что госпитализированный сотрудник ФСБ скончался, и подтвердили, что один из пяти раненых был гражданским.

Теги: Россия, стрельба, Москва, ФСБ, нападение, раненые, правоохранители, спецоперация, безопасность
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