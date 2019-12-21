В США в результате стрельбы в муниципальном здании погибло два человека

61-летний Стивен Девейн Хейзлип убил своего 48-летнего коллегу, но сам был застрелен полицией.

В США в городе Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, в результате стрельбы в муниципальном здании 20 декабря погибло два человека. Об это сообщает CNN.

Стрелком оказался один из служащих, 61-летний Стивен Девейн Хейзлип, который убил своего 48-летнего коллегу Терри Ли Кобба – младшего. Он также ранил еще одного городского служащего и офицера полиции.

Капитан полиции Стивен Толли отметил, что вероятной причиной инцидента могла стать личная неприязнь между мужчинами. Накануне они в очередной раз поссорились.

Инцидент был классифицирован как насилие на рабочем месте.