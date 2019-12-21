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В США в результате стрельбы в муниципальном здании погибло два человека

61-летний Стивен Девейн Хейзлип убил своего 48-летнего коллегу, но сам был застрелен полицией.

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Правоохранители застрелили нападавшего
Правоохранители застрелили нападавшего
Фото: ЕРА (архив)

В США в городе Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, в результате стрельбы в муниципальном здании 20 декабря погибло два человека. Об это сообщает CNN.

Стрелком оказался один из служащих, 61-летний Стивен Девейн Хейзлип, который убил своего 48-летнего коллегу Терри Ли Кобба – младшего. Он также ранил еще одного городского служащего и офицера полиции.

Капитан полиции Стивен Толли отметил, что вероятной причиной инцидента могла стать личная неприязнь между мужчинами. Накануне они в очередной раз поссорились.

Инцидент был классифицирован как насилие на рабочем месте.

Теги: США, стрельба, полиция, Северная Каролина, CNN, насилие
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