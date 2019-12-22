В Николаеве женщина пострадала во время стрельб полицейских

Жительница Николаева получила ранение шеи. Открыто уголовное производство.

В Центральном районе Николаева 20 декабря 38-летняя женщина пострадала во время стрельб полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам женщины, она выгуливала собак в районе стрельбища, на котором тренируются полицейские, когда почувствовала жжение в районе шеи. Пострадавшая также слышала, что правоохранители проводят учебные стрельбы, и обратилась в полицию.

Других повреждений у женщины нет.

Открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Назначены медицинские экспертизы для установления происхождения ранения пострадавшей.