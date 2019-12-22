В Канаде неизвестные открыли стрельбу по прохожим

Два человека пострадали в Торонто в результате стрельбы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

На востоке канадского города Торонто вечером 22 декабря неизвестные открыли стрельбу по прохожим. Об этом сообщила полиция Торонто в Twitter.

SOUND OF GUNSHOUTS:

Thorncliffe Park Drive & Overlea

- injuries are serious but no life threatening

- victims transported by ambulance, emergency run

* ep2 — Toronto Police Operations (@TPSOperations) December 22, 2019

Два человека получили множественные огнестрельные ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Вероятных подозреваемых видели убегающими с места происшествия. В Toronto Sun сообщили, что полиция разыскивает стрелявших и опрашивает свидетелей инцидента.