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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ратуше французского города Дре произошла стрельба, есть погибший

Человеком, который выстрелил в ратуше французского Дре в начальника городской службы, оказался муж директора по персоналу.

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На месте стрельбы много полицейских
На месте стрельбы много полицейских
Фото: ЕРА (архив)

3 января в центральной ратуше города Дре на севере Франции произошла стрельба. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает L'Écho Dreux.

Утром в здание зашел вооруженный винтовкой мужчина и выстрелил в начальника одной из городских служб Ришара Бозона. Перед тем как выстрелить, злоумышленник попросил выйти чиновника, с которым в этот момент говорил Бозон.

После этого стрелок покончил жизнь самоубийством.

По данным журналистов, стрельбу в ратуше устроил муж директора по персоналу мэрии Дре. Причины происходящего "могут быть сентиментальными".

Начальник службы находится в больнице с ранением бедра, угрозы его жизни нет, хотя он потерял много крови.

На место происшествия прибыло много полицейских, отмечает L'Écho Dreux, ратушу закрыли для посетителей.

Теги: Франция, стрельба, самоубийство, погибшие, ранение
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