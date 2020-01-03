В ратуше французского города Дре произошла стрельба, есть погибший

Человеком, который выстрелил в ратуше французского Дре в начальника городской службы, оказался муж директора по персоналу.

На месте стрельбы много полицейских Фото: ЕРА (архив)

3 января в центральной ратуше города Дре на севере Франции произошла стрельба. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает L'Écho Dreux.

Утром в здание зашел вооруженный винтовкой мужчина и выстрелил в начальника одной из городских служб Ришара Бозона. Перед тем как выстрелить, злоумышленник попросил выйти чиновника, с которым в этот момент говорил Бозон.

После этого стрелок покончил жизнь самоубийством.

По данным журналистов, стрельбу в ратуше устроил муж директора по персоналу мэрии Дре. Причины происходящего "могут быть сентиментальными".

Начальник службы находится в больнице с ранением бедра, угрозы его жизни нет, хотя он потерял много крови.

На место происшествия прибыло много полицейских, отмечает L'Écho Dreux, ратушу закрыли для посетителей.