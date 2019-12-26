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На востоке Франции на Рождество неизвестные устроили стрельбу, трое пострадавших

Три человека, среди которых 14-летний подросток, получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестные в капюшонах открыли на Рождество в городе Безансон на востоке Франции.

Полиция нашла на месте происшествия неразорвавшуюся гранату
Полиция нашла на месте происшествия неразорвавшуюся гранату
Фото: ЕРА (архив)

Вечером 25 декабря неизвестные в капюшонах устроили стрельбу во французском городе Безансон, три человека получили ранения, сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.

Стрелявших было трое или четверо, всего они произвели около 15 выстрелов.

Среди пострадавших двое мужчин – 31 и 34 лет, а также 14-летний подросток, все они были госпитализированы.

Полицейские, которые изучали место происшествия, нашли под припаркованным автомобилем неразорвавшуюся гранату.

По данным телеканала BFM TV, инцидент может быть связан с торговлей наркотиками.

Теги: Франция, стрельба, полиция, наркотики, пострадавшие, ранение
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