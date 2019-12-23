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Песков назвал проявлением безумия стрельбу у здания ФСБ РФ

Службы безопасности РФ приняли все меры для ликвидации ситуации у здания ФСБ РФ на Лубянке в Москве 19 декабря, где в результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ и был смертельно ранен его коллега. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Песков: Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия
Песков: Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков связал причину стрельбы у здания ФСБ в Москве 19 декабря с психическими отклонениями злоумышленника. Об этом он заявил в комментарии РБК.

"Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия", – сказал Песков.

По его словам, службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.

Спикер Кремля добавил, что когда началась стрельба, президент Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников находились на территории Кремля.

Стрельба возле здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ, а 20 декабря скончался его госпитализированный коллега. В результате инцидента пять человек, включая одного гражданского, получили ранения.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

По данным издания "Фонтанка", ФСБ связывает стрелка Евгения Манюрова с украинским "Этническим национальным объединением". В ЭНО заявили, что не призывали к нападению.

Теги: Россия, Владимир Путин, убийство, стрельба, ФСБ, Дмитрий Песков, нападение, Александр Бортников, ранение
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