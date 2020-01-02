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В Судане 24 человека погибли в результате нападения на лагерь для беженцев

Нападение в провинции Западный Дарфур повлекло за собой вспышку насилия, в результате которой было сожжено более десяти деревень.

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Конфликт в Дарфуре продолжается с 2003 года
Конфликт в Дарфуре продолжается с 2003 года
Фото: ЕРА

В Судане в провинции Западный Дарфур в результате нападения на лагерь беженцев погибли 24 человека. Об этом 1 января сообщил Reuters представитель миротворческой миссии Африканского союза ООН в Дарфуре (ЮНАМИД).

По его словам, представители арабского племени устроили стрельбу в лагере для внутренне перемещенных лиц в городе Эль-Генейна в тот день когда ЮНАМИД должна была передать свою штаб-квартиру правительству.

Затем во время нападения на больницу был уничтожен банк крови и застрелен полицейский.  Во время вспышки насилия были сожжены по меньшей мере 10 деревень. Некоторые суданцы пытались бежать в Чад. Повстанческая группа масалит заявляла, что общее количество жертв составило более 50 человек, но ЮНАМИД не может это подтвердить.

Конфликт в Дарфуре начался в 2003 году после восстания мятежников-неарабов. Тогда было убито около 300 тыс. человек и 2,5 млн суданцев стали беженцами.

Теги: ООН, стрельба, беженцы, нападение, Судан, жертвы, Чад, насилие
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