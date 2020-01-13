﻿Авто с четырьмя телами в водоеме. Полиция установила детали события

В Днепропетровской области в результате аварии погибла семейная пара, их дочь и еще одна женщина.

Автомобиль с погибшим 12 января достали из водоема Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области в Пятихатском районе возле села Вишневое 12 января около 19.40 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser " не справился с управлением на скользкой дороге, вследствие чего машина съехала в пруд. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

В результате происшествия погибла женщина, семейная пара и их 14-летняя дочь.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

12 января спасатели достали автомобиль с четырьмя погибшими из пруда.