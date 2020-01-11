В Борисполе мужчину насмерть сбил полицейский

11 января около 7.00 в Борисполе полицейские на служебном авто насмерть сбили мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.
В полиции заявили, что авария произошла на неосвещенном участке дороги. Полицейские в это время ехали по служебному заданию.
После ДТП правоохранители вызвали на место скорую. На месте происшествия водителя-полицейского проверили на содержание алкоголя в организме. В связи с аварией начата служебная проверка.
Тело погибшего направили на экспертизу для установления причины смерти.