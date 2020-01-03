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Возросло количество непредвиденных ситуаций, в которые попадают украинцы в Польше – Дещица

По словам посла Украины в Варшаве Андрея Дещицы, участились случаи нарушения трудового законодательства Польши в отношении работающих там украинцев.

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Дещица: Количество украинцев в Польше на уровне города-миллионника
Дещица: Количество украинцев в Польше – на уровне города-миллионника
Фото: Andrii Deshchytsia / Facebook

Украинцы в Польше стали чаще попадать в непредвиденные ситуации. Такое мнение посол Украины в Варшаве Андрей Дещица выразил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 2 января.

"Значительно возросло количество разнообразных незапланированных ситуаций, в которые попадают украинцы в Польше. Это, в частности, ДТП, несчастные случаи, в которых людям нужно оказывать помощь. Большее количество случаев, связанных с нарушением трудового законодательства Польши, также связано с ростом числа украинцев, которые здесь работают", – сказал он.

По словам дипломата, в связи с увеличением количества украинцев в Польше выросла нагрузка на консулов.

"Сейчас в Польше у нас четыре консульских учреждения: три Генконсульства и консульский отдел в Варшаве, а количество украинцев в Польше – на уровне города-миллионника. Это очень много", – считает Дещица.

В декабре 2019 года в Национальном банке Украины сообщили, что более 32% всех денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину приходят из Польши.

Теги: Украина, ДТП, Польша, Андрей Дещица, украинцы, дипломаты, посол
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