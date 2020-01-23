Арахамия: У нас не было "штаба спасения Гончарука"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде нашлись бы голоса за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, если бы за его увольнение высказался украинский президент Владимир Зеленский.

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 23 января, что принимал участие в разрешении ситуации вокруг отставки украинского премьер-министра Алексея Гончарука.

Глава фракции опроверг информацию о том, что именно он якобы придумал "маневр" с заявлением об отставке Гончарука на имя президента Украины Владимира Зеленского.

"Могу сказать, что точно принимал участие в том, чтобы выйти из этой трудной ситуации… Пытался, потому что это нас касается, мы – власть. И обычным людям на улице вообще безразлично: парламент, правительство или президент. Они говорят "власть", – заявил Арахамия.

На вопрос, кого еще привлекли к тушению скандала, он ответил: "У нас не было "штаба спасения Гончарука". Я просто общался с премьером… Все пытались найти нормальный путь решения ситуации".

Отвечая на вопрос, хватило ли бы голосов в парламенте за отставку премьера, Арахамия сказал: "Если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент – голоса в зале нашлись бы".

Арахамия также заявил, что "президент – молодец на самом деле, он проявил государственную позицию".

По его словам, "записывание в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица – это вопрос национальной безопасности".

"С этим надо очень жестко разбираться", – добавил он.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.