Арахамия о "гармонизации" украинского законодательства с ЕС: Считаю, что для Украины это неправильно

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.
Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января, сообщает "Укринформ".
"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал он.
По словам Арахамии, Украина должна создать "уникальные правила" для привлечения инвесторов.
"Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или еще где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – сказал он.
Украине необходимо создать "свои правила игры" и использовать "конкурентные преимущества", подчеркнул Арахамия.
"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", – добавил он.
16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.
В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января. Сегодня в Швейцарию прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Выступая на форуме, он подчеркнул, что Украина видит свое будущее в ЕС.
52,6% украинцев поддерживают идею присоединения страны к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2019 года.