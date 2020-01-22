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Арахамия о "гармонизации" украинского законодательства с ЕС: Считаю, что для Украины это неправильно

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина должна занимать "уникальное место" до тех пор, пока не станет сильнее; как заявил политик, после этого страна сможет "синхронизироваться" с Европейским союзом.

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Арахамия: Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС
Арахамия: Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным для Киева процесс "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января, сообщает "Укринформ".

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал он. 

По словам Арахамии, Украина должна создать "уникальные правила" для привлечения инвесторов.

"Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или еще где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – сказал он. 

Украине необходимо создать "свои правила игры" и использовать "конкурентные преимущества", подчеркнул Арахамия.

"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", – добавил он. 

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января. Сегодня в Швейцарию прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Выступая на форуме, он подчеркнул, что Украина видит свое будущее в ЕС

52,6% украинцев поддерживают идею присоединения страны к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2019 года.

Теги: Украина, Всемирный экономический форум, Давос, Европарламент, Швейцария, законодательство, Словения, Евросоюз, присоединение, Давид Арахамия
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