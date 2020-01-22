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Депутаты от "Слуги народа" признали, что поехали в Давос в том числе за счет Пинчука

Причастность фонда бизнесмена Виктора Пинчука к своей поездке в Давос на Всемирный экономический форум подтвердили нардепы от "Слуги народа" Давид Арахамия и Алексей Жмеренецкий.

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Форум в Давосе открылся 21 января
Форум в Давосе открылся 21 января
Фото: ЕРА

Народные депутаты Украины от "Слуги народа" отправились на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе за счет спонсоров, в том числе структур бизнесмена Виктора Пинчука. Это следует из опроса нардепов, проведенного в Давосе журналистом "Радіо Свобода".

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что отправился "за спонсорские средства".

"Ukraine House. Это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций", – сказал он.

На вопрос, идет ли речь о средствах Пинчука, Арахамия ответил: "В том числе".

"Есть много доноров, которые в прозрачной абсолютно форме это делают", – объяснил глава фракции.

Поездку за счет фонда Пинчука подтвердил нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий.

"Выиграл конкурс и за счет фонда поехал", – отметил он.

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что находится в Давосе за счет организаторов мероприятия, Ukraine House Davos, которые "пригласили и оплатили". В числе партнеров "Украинского дома в Давосе" указан и фонд Пинчука.

В то же время Дмитрий Наталуха из "Слуги народа" утверждает, что в Давосе находится за свой счет.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января. На форум планировали поехать 23 нардепа от "Слуги народа".

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, Виктор Пинчук, народные депутаты, Дмитрий Наталуха, Слуга народа, Давид Арахамия, Егор Чернев
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