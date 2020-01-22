"Два самых молодых премьера мира". Гончарук встретился с главой правительства Финляндии

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в разговоре с главой правительства Финляндии Санной Марин он призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе и провел там первую встречу – с главой правительства Финляндии Санной Марин. Об этом украинский премьер сообщил в Telegram.

"Два самых молодых премьер-министра мира на одном фото. Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давосе – с премьер-министром Финляндии Санной Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии – первая за последние пять лет", – написал он.

Гончарук сообщил, что в разговоре с Марин призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину.

"Плюс мы обсудили вопросы усиления сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине", – написал он.

Как сообщила пресс-служба главы украинского правительства, Гончарук и Марин обменялись приглашениями совершить двухсторонние визиты весной 2020 года.

Верховная Рада назначила новое правительство 29 августа 2019 года, его возглавил Алексей Гончарук. Средний возраст членов Кабмина – 40 лет, это самое молодое правительство в истории Украины.

34-летняя Санна Марин стала главой правительства Финляндии 8 декабря 2019-го.