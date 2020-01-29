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ПОЛИТИКА

Деятельность украинских медиа должна регулироваться двумя базовыми законами – эксперт Совета Европы

Эксперт Совета Европы Криштина Розгони во время обсуждения законопроекта №2693 "О медиа" выступила за создание отдельного проекта закона, положения которого будут регилировать деятельность печатных и онлайн-СМИ.

Розгони: Печатные и онлайн-издания должны подлежать определенному регулированию, но не такому, как аудиовизуальные СМИ
Розгони: Печатные и онлайн-издания должны подлежать определенному регулированию, но не такому, как аудиовизуальные СМИ
Фото: Rozgonyi Krisztina / Facebook

Деятельность украинских медиа стоит регулировать двумя базовыми законами. Об этом эксперт Совета Европы Криштина Розгони заявила во время обсуждения законопроекта №2693 "О медиа", передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Я поддерживаю идею второго базового закона... Определение журналиста, права журналистов, их защита, источники, свобода прессы и все фундаментальные вещи, которые касаются журналистики – мне кажется, что все это должно быть в отдельном законе", – сказала она. 

Розгони отметила, что 99% положений законопроекта №2693 касаются аудиовизуальных СМИ, но часть из них имеет отношение к печатным и онлайн-изданиям. 

"Это немного сбивает с толку. И это нужно учитывать. Лучше их (печатным и онлайн-СМИ. – "ГОРДОН") тут вообще не охватывать, а сделать это в другом законе. Они должны подлежать определенному регулированию, но не такому, как аудиовизуальные СМИ", – сказала она. 

Розгони является ассистентом профессора Венского университета, специализируется в вопросах политики и регулирования СМИ. 

Сегодня народные депутаты, журналисты, эксперты и общественные деятели обсуждают законопроект №2693 "О медиа", который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада. В частности, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что СМИ будут регулироваться путем регистрации и обязательного лицензирования.  

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что власти не собираются регулировать стандарты новостей. Министр утверждает, что правительство собирается "ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором".

Законопроект "О медиа" был зарегистрирован в Раде 27 декабря 2019 года.

Теги: СМИ, Украина, свобода слова, журналисты, законопроект
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