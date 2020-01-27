Минкульт Украины должен снять законопроект о дезинформации с рассмотрения и начать все с нуля – комиссия по журналистской этике

Законодательные инициативы, представленные Министерством культуры, молодежи и спорта, неприемлемы и нарушают базовые принципы независимости СМИ, считают в украинской комиссии по журналистской этике.

Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) требует от правительства Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС) снять с рассмотрения законопроект о дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля.

"В том виде, в котором представлены законодательные инициативы, они неприемлемы, нарушают базовые принципы независимости СМИ и саморегулирования журналистов. КЖЭ заявляет о решительном дистанцировании от законопроекта, представленного МКМС, и не видит никакой возможности его доработки или улучшения", – говорится в заявлении, опубликованном 27 января на сайте комиссии.

Министерство занялось созданием органов псевдосаморегуляции и государственного контроля за деятельностью журналистов, имеющих полномочия органов цензуры, считают авторы заявления.

"Подчеркиваем, что нельзя совмещать в одном законопроекте ответственность за соблюдение профессиональных стандартов и за действия лиц против государства. Первое должно регулироваться через журналистские организации, а второе – задача правоохранительных органов. Именно такое разграничение должно положить конец спекуляциям и попыткам ввести скрытую цензуру, да к тому же, руками журналистов", – отметили в КЖЭ.

Члены комиссии "абсолютно не поддерживают" роль уполномоченного по вопросам информации, которая прописана в законопроекте, и введение уголовной ответственности за дезинформацию.

"Это не может выступать системным оружием против дезинформации. Вместо этого необходимо развивать общественное вещание, эффективно применять антимонопольное законодательство, бороться с "джинсой", ограничивать прямую и косвенную политическую рекламу и развивать инструменты противодействия языку вражды", – сказано в заявлении.

Комиссия является корпоративным институтом гражданского общества, который рассматривает конфликтные ситуации этического и профессионального характера в СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава МКМС Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации 17 января, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель организации по свободе средств массовой информации Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.