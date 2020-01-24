Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Бородянский: Законопроект о дезинформации не предусматривает наказания в виде тюремного заключения

17 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект об ответственности СМИ за дезинформацию. На слайдах, показанных во время презентации, говорилось, что за использование ботов для распространение дезинформации, а также за финансирование распространения фейков предусмотрено тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Минкульте заверили, что законопроект о дезинформации не предусматривает заключения
В Минкульте заверили, что законопроект о дезинформации не предусматривает заключения
Фото: mkms.gov.ua

Новый законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных в СМИ, не предусматривает наказания в виде тюремного заключения. Об этом 23 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Что касается уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформацией, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", — сказал он.

Бородянский добавил, что после трех таких случаев в течение года наступает уголовная ответственность.

"Она не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – "ГОРДОН") Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет вывода — нет приговора", – подытожил Бородянский.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации Владимир Бородянский представил 17 января

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн). 

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

При этом на слайдах, которые демонстрировались во время презентации 17 января, говорилось, что за использование ботов для распространение дезинформации, а также за финансирование распространения фейков предусмотрено тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

Фото: Алеся Бацман / Gordonua.com
Фото: Алеся Бацман / Gordonua.com

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект "очевидно враждебным" по отношению к сотрудникам украинских СМИ.

В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность работников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

Теги: СМИ, Владимир Бородянский, законопроект о дезинформации, дезинформация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS