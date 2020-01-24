Бородянский: Законопроект о дезинформации не предусматривает наказания в виде тюремного заключения

17 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект об ответственности СМИ за дезинформацию. На слайдах, показанных во время презентации, говорилось, что за использование ботов для распространение дезинформации, а также за финансирование распространения фейков предусмотрено тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

В Минкульте заверили, что законопроект о дезинформации не предусматривает заключения Фото: mkms.gov.ua

Новый законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных в СМИ, не предусматривает наказания в виде тюремного заключения. Об этом 23 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Что касается уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформацией, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", — сказал он.

Бородянский добавил, что после трех таких случаев в течение года наступает уголовная ответственность.

"Она не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – "ГОРДОН") Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет вывода — нет приговора", – подытожил Бородянский.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации Владимир Бородянский представил 17 января.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

При этом на слайдах, которые демонстрировались во время презентации 17 января, говорилось, что за использование ботов для распространение дезинформации, а также за финансирование распространения фейков предусмотрено тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

Фото: Алеся Бацман / Gordonua.com

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект "очевидно враждебным" по отношению к сотрудникам украинских СМИ.

В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность работников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.