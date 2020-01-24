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Польские и украинские журналисты призвали власти Украины не вводить уголовную ответственность для представителей СМИ

Законодательная инициатива, которая направлена на защиту против дезинформации, не должна предусматривать внедрение инструментов, угрожающих свободе слова, заявили в Ассоциации польских журналистов и Национальном союзе журналистов Украины по итогам польско-украинского журналистского форума.

Запугивание журналистов уголовными санкциями противоречит принципам свободы слова, подчеркнули участники форума
Запугивание журналистов уголовными санкциями противоречит принципам свободы слова, подчеркнули участники форума
Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Участники польско-украинского журналистского форума призвали украинские власти не внедрять в законодательство страны нормы, которые предусматривают штрафы и тюремное заключение для представителей медиа. 

Об этом говорится в заявлении Ассоциации польских журналистов и Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), которое в Facebook опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Внедрение этих норм содержится в законопроекте о борьбе с дезинформацией, который был представлен министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским, отмечается в заявлении.

"Инициатива, направленная на защиту от дезинформации, гибридных атак и фейк-новостей, не должна содержать инструменты, которые угрожают свободе слова. Запугивание журналистов уголовными санкциями противоречит принципам свободы слова в демократическом государстве", – заявили участники форума.

Они подчеркнули, что в ситуации гибридной войны журналисты и средства массовой информации – это "союзники каждого, кто хочет защитить национальное информационное пространство Украины от лжи и манипуляций". 

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/2651894521562062

Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, 17 января. 

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн). 

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект "очевидно враждебным" по отношению к сотрудникам украинских СМИ.

В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность работников СМИ.

Теги: СМИ, Украина, Польша, свобода слова, журналисты, законопроект, НСЖУ, Сергей Томиленко
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