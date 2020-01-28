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Законопроект о дезинформации усилит давление на СМИ под прикрытием войны – глава Нацсоюза журналистов

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уверен, что законопроект о дезинформации не позволит эффективно бороться с российской пропагандой.

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Глава Нацсоюза журналистов раскритиковал законопроект о дезинформации
Глава Нацсоюза журналистов раскритиковал законопроект о дезинформации
Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Законопроект Министерства культуры о дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа. Об этом 28 января заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Заявление опубликовано на сайте НСЖУ.

"Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность. Предлагаем правительству прекратить обсуждение и продвижение настолько конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом", – говорится в сообщении.

В НСЖУ заявляют, что принятие законопроекта не позволит эффективно бороться с российской пропагандой, а лишь усилит давление на украинские СМИ под прикрытием войны.

"Законопроект предлагает, по сути, разделить журналистов на два сорта – так называемых профессиональных журналистов и просто журналистов. Считаем эту идею позорной и дискриминационной. Лицензирование журналистской профессии властью недопустимо. Обсуждение этой идеи не имеет смысла. От нее нужно отказаться", – заявил Томиленко.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации 17 января, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель организации по свободе средств массовой информации Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

Теги: СМИ, журналисты, Сергей Томиленко, законопроект о дезинформации, Национальный союз журналистов Украины
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