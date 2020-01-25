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Бацман: Если Рада проголосует за закон о дезинформации, Путин приедет в Украину перенимать опыт

В России в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы для журналистов до $23 тыс. и срок заключения до 15 суток, а законопроект, который предлагает министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, предусматривает штрафы до $400 тыс. и тюремный срок до семи лет, заявила главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

 
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Бацман: Когда я была на презентации законопроекта и смотрела на эти слайды, я подумала: что-то мне это напоминает
Бацман: Когда я была на презентации законопроекта и смотрела на эти слайды, я подумала: что-то мне это напоминает
Скриншот: Shuster online / YouTube

Законопроект о дезинформации, который представил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, предполагает более жесткие меры в отношении СМИ, чем в законодательстве России, заявила главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 января.

"Когда я была на презентации законопроекта и смотрела на эти слайды, я подумала: что-то мне это напоминает, где-то я это слышала – про штрафы и тюремные сроки для журналистов. В прошлом году [президент РФ] Владимир Путин подписал закон, который действительно предусматривает штрафы для журналистов до $23 тыс. и тюремный срок до 15 суток заключения. Законопроект, который представил господин Бородянский в демократической свободной Украине, предлагает штрафы до $400 тыс. и тюремный срок до семи лет. Я, конечно, понимаю, что если Верховная Рада проголосует за этот законопроект, то Владимир Путин приедет просто опыт перенимать", – сказала журналистка.

Она отметила, что если бы такой законопроект был принят в Украине раньше, то за громкое расследование о хищениях в оборонной сфере автор проекта "Наші гроші" журналист Денис Бигус получил бы тюремный срок, а тогдашний президент Петр Порошенко смог бы сохранить власть.

"Если бы уполномоченный по дезинформации обратил на это внимание, если бы "самый честный в мире суд" решил, что Денис Бигус дезинформирует общество, Денис Бигус получил бы, например, семь лет тюрьмы. Сейчас, если бы это произошло, мы бы имели Дениса Бигуса, который бы уже второй год, наверное, отбывал тюремный срок, и Петра Порошенко, который отбывал бы второй срок, но президентский. История бы повернулась по-другому", – подчеркнула Бацман.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, Бородянский представил 17 января.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации 17 января, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков. 24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель организации по свободе средств массовой информации Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркнул в интервью изданию "ГОРДОН", что те люди, которые пишут "законопроекты о дезинформации", сели в свои кресла именно благодаря журналистским расследованиям и свободе слова.

Теги: Верховная Рада, Владимир Путин, СМИ, Петр Порошенко, демократия, Алеся Бацман, законодательство, журналисты, законопроект, Денис Бигус, законопроект о дезинформации, дезинформация
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