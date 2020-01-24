Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Томиленко: Отчего люди, которые пишут "законопроекты о дезинформации", сели в свои кресла? Не благодаря ли журналистским расследованиям и свободе слова?

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сказал в интервью изданию "ГОРДОН", что реформы в медиасфере "нужны и важны", но украинская власть "не с того их начала".

Томиленко: Пусть власть для начала изучит опыт европейских стран
Томиленко: Пусть власть для начала изучит опыт европейских стран
Фото: Олександр Тимошенко / Facebook

Украинская власть хочет навязать украинским журналистам определенный стандарт пресс-карты. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"У власти к чужим, получается, вопросов нет – у нее вопросы только к своим... Тогда пускай бы опыт европейских стран изучили – для начала. В Европе журналиста давно воспринимают не как носителя кусочка пластика (редакционного удостоверения). В Европе блогер, у которого 50 тыс., 100 тыс. и больше подписчиков, сам себе СМИ. И "индекс доверия" к нему и его материалам определяется не карточкой, кем-то выданной, а количеством людей, которые его читают, комментируют, репостят... Международные организации раскрывают, расширяют само понятие "журналист", а мы, наоборот, сужаем, потому что скоро (если этот закон примут) вам будет недостаточно того, что вы работаете в редакции "ГОРДОН", чтобы считаться профессиональной журналисткой. Ну и что, что есть публикации, удостоверение”, – сказал он.

По словам Томиленко, никто из людей с журналистским удостоверением не сделал ничего плохого в государственных масштабах.

"Доступ к информации получил? На концерт прошел бесплатно? Это сравнимо, скажите, со злоупотреблениями в "Укроборонпроме", например, за раскрытие которых тот же Бигус мог бы сесть всерьез и надолго, будь у нас год назад подобный закон? Отчего в стране власть поменялась и люди, которые такие законы пишут, в свои кресла сели? Не благодаря ли журналистским расследованиям и свободе слова? А теперь мы хотим, грубо говоря, посчитать, взять на карандаш и держать в шорах журналистов. Не парадокс? Реформы в медиасфере, как и в любой другой, действительно нужны и важны, но не с этого же начинать", – заявил он.

Томиленко о "законопроекте Бородянского": Мы не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят. Читайте полную версию интервью

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил 17 января

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн). 

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность работников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

Теги: СМИ, Украина, демократия, штраф, журналисты, Сергей Томиленко, законопроект о дезинформации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS