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"Наступление на свободу слова". В комитете Рады выступили с заявлением по законопроекту о дезинформации

Евгения Кравчук, которая является заместителем главы комитета и замглавы фракции "Слуга народа", и пять ее коллег по фракции: глава комитета Александр Ткаченко, его заместители Никита Потураев и Гео Лерос, а также члены комитета Елизавета Богуцкая и Андрей Боблях – указали на беспокоящие их аспекты законопроекта о дезинформации, разработанного министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

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Четыре из шести подписантов заявления являются соавторами проекта закона "О медиа"
Четыре из шести подписантов заявления являются соавторами проекта закона "О медиа"
Фото: pixabay.com

Ряд норм, предусмотренных в законопроекте о дезинформации, разработанном министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским, угрожают свободе слова в Украине. Об этом идет речь в заявлении шести членов парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, который опубликовала в Facebook нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. 

Нардепы заявили, что осознают вызовы, которые стоят перед Украиной в условиях гибридной воны с РФ, и "ценят усилия коллег" в Минкультуры. Однако, как сказано в документе, депутатов беспокоит ряд аспектов, "о чем они хотели бы заявить публично":  

  • непропорциональный уровень наказаний и криминализация некоторых статей деятельности журналистов;
  • появление органа уполномоченного по решению Кабмина с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова;
  • распределение журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциацию, и тех, кто не захочет;
  • принцип правовой определенности при толковании термина "дезинформация", а также соответствия содержания и объема этого определения современным вызовам;
  • принцип соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе вовлеченности слишком широкого круга граждан, на которых будет распространяться деятельность этого закона.

"Считаем, что такие методы могут привести к наступлению на свободу слова и служить основанием для тех, кто пренебрегает работой журналистов в обвинении власти в обратных действиях... Мы готовы предоставить министерству четкие выводы проанализированного проекта закона и присоединиться к работе над ним, понимая необходимость принятия соответствующих шагов в этом направлении", – заявили нардепы.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10159354635377598

Под заявлением подписалась Кравчук, которая является заместителем главы комитета и замглавы фракции "Слуга народа", и пять ее коллег по фракции: глава комитета Александр Ткаченко, его заместители Никита Потураев и Гео Лерос, а также члены комитета Елизавета Богуцкая и Андрей Боблях. Всего в состав комитета входит 16 нардепов. Как сообщила Кравчук, они тоже могут поддержать заявление. 

При этом Ткаченко, Кравчук, Потураев и Богуцкая являются соавторами проекта закона №2693 "О медиа", который уже внесен в парламент и сейчас обсуждается общественностью. Проект был раскритикован главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко. 

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.

Теги: СМИ, Александр Ткаченко, Елизавета Богуцкая, свобода слова, законопроект, Гео Лерос, Слуга народа, Никита Потураев, Евгения Кравчук
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