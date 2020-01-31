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В киберполиции утверждают, что не настаивают на установке программ, собирающих персональную информацию пользователей

30 января ряд украинских региональных сайтов получили от правоохранителей предложения установить скрипт, позволяющий идентифицировать пользователя сайта со скрытым IP. По факту рассылки писем в СМИ проводится служебная проверка, сообщили в киберполиции.

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Киберполиция Украины: Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо тесное взаимодействие с частным сектором
Киберполиция Украины: Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо тесное взаимодействие с частным сектором
Фото: Кіберполіція / Facebook

Киберполиция Украины начала служебную проверку по факту отправки региональным подразделением ведомства официального письма в СМИ, в котором говорилось о возможности установки на сайты скрипта, отслеживающего скрытый IP пользователей. Об этом говорится на сайте киберполиции.

"Киберполиция не устанавливает и не настаивает на установке каких-либо программ, которые собирали бы персональную информацию пользователей или вмешивались в работу различных ресурсов", – сказано в сообщении.

При этом специалисты ведомства отмечают, что "все чаще преступники используют различные средства анонимизации" для сокрытия противоправной деятельности в сети и для прекращения деятельности киберпреступников необходима их идентификация.

"Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо тесное взаимодействие с частным сектором", – убеждены в киберполиции.

30 января несколько региональных онлайн-СМИ получили от представителей местных отделов киберполиции предложение инсталлировать специальный скрипт – программу деанонимизации посетителей сайтов.

В коалиции "За свободный интернет" инициативу правоохранителей расценили как посягательство на частную жизнь пользователей сети и нарушение права на свободу выражения мнений.

Лидер "Украинского киберальянса" Шон Таунсенд утверждает, что домен, на который благодаря скрипту собирается статистика, зарегистрирован в Российской Федерации.

Теги: СМИ, интернет, цензура, киберполиция, Шон Таунсенд
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